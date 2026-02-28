La Policía investiga un asesinato reportado pasadas las cuatro de la tarde del sábado en el casco urbano de Vega Baja.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un altercado frente a una iglesia de la calle Betances, en el mencionado municipio. Al llegar al lugar, las autoridades advinieron en conocimiento de que un hombre recibió varias puñaladas en medio de un incidente, y había sido trasladado a un hospital.

Se informó que la víctima murió mientras recibía atención médica en el hospital Wilma Vázquez. Personal de la división de Homicidios del CIC de Vega Baja se trasladó al lugar para investigar el crimen.