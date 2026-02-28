Un joven de 24 años que resultó culpable en un juicio por jurado por haber matado a otro joven y herir a una menor de edad, en hechos reportados en el 2022 en Río Piedras,fue sentenciado a 199 años de prisión, informó este sábado el Departamento de Justicia.

Fue la jueza Alexandra Rivera Sáez, del Tribunal de San Juan, quien dictó la sentencia contra el convicto de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violación a cuatro artículos de la Ley de Armas. El crimen se registró el 12 de noviembre de 2022 en la intersección de la avenida 65 de Infantería, con la calle 3 de la urbanización San Antonio, en Río Piedras.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó en comunicado de prensa, que “la investigación de la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público (reveló que) Ubri Custodio, desde el interior de un vehículo, abrió fuego contra dos personas, Abnelvis Soto Santiago, de 18 años, y una menor de edad, quienes se encontraban en el interior de un automóvil Mitsubishi Mirage en espera de que el semáforo cambiara en la Avenida 65 de Infantería intercesión con la calle 3 de la urbanización San Antonio. Soto Santiago murió en la escena y la menor de edad sobrevivió al ataque a tiros”.

Los fiscales Luis David Valentín Córdova y Jorge Vélez González presentaron cargos en ausencia contra Ubri Custodio en marzo de 2023 y se determinó causa para su arresto con una fianza de $1.8 millones.

Según el récord del caso, en junio de 2023, luego de un recurso presentado por la defensa, el Tribunal de Primera Instancia desestimó las acusaciones por el vencimiento de los términos para la celebración de un juicio rápido. Sin embargo, el Ministerio Público presentó denuncias en su contra nuevamente. El 6 de marzo de 2024 se disolvió el jurado del caso, debido a que no se pudo lograr un acuerdo de unanimidad en el veredicto. En el segundo juicio celebrado contra Ubri Custodio este fue declarado culpable.

“El Ministerio Público demostró, con firmeza y determinación, que la búsqueda de la verdad y la justicia no se detiene ante los obstáculos procesales. La labor consistente y valiente de nuestros fiscales permitió hacerle justicia a las víctimas y a sus familias. Esta sentencia de 199 años reafirma nuestro compromiso inquebrantable con la justicia a las víctimas, y su familia, la seguridad del pueblo y con la responsabilidad de que todo acto de violencia tenga consecuencias”, expresó la secretaria de Justicia.