Un joven de 27 años que fue visto por última vez el pasado martes en un residencial de Rincón fue reportado como desaparecido por su madre, informó la Policía.

Se trata de Axel Joel Morales Vélez, residente del residencial Santa Rosa, edificio C, en el pueblo de Rincón.

El informe policiaco indica que su madre, Clarissa Vélez, informó que el joven salió de su residencia el martes, a eso de las 2:00 p.m. y hasta el momento se desconoce su paradero. Por ello, se ha solicitado cooperación ciudadana para intentar dar con su paradero.

El joven fue descrito como de tez blanca, cabello y barba, color negro, ojos marrón, estatura 5’8”, 215 libras de peso, y tatuaje de flor en la mano derecha.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa, color roja y un pantalón corto obscuro con chanchas color negras.

Cualquier ciudadano que pueda brindar información sobre el paradero de esta persona puede comunicarse con la Policía de Puerto Rico, confidencialmente a través de los siguientes números telefónicos 787-891-3800 extensión 1450 y (787) 343-2020.