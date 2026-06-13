Reportan como desaparecido a menor de 17 años
Es residente de Fajardo.
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La Policía solicitó ayuda ciudadana para lograr dar con el paradero de un menor de 17 años y residente de Fajardo que fue reportado como desaparecido desde el pasado miércoles.
El menor fue identificado como Víctor Javier Pedroza Guzmán. Este fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 5 pulgadas de estatura, 116 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Al momento de su desaparición, vestía pantalón, camisa y gorra color negro y portaba dos bultos.
Según se detalló en un informe policiaco, Pedroza Guzmán fue visto por última vez en la urbanización Santa Isidra I, en Fajardo.
Si usted conoce el paradero del menor, puede comunicarse con la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.