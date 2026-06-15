El agente José A. López Rivera, adscrito a la División de Personas Desparecidas del CIC de Aguadilla, solicitó la cooperación de la ciudadanía para dar con el paradero de Eddie Noel Cordero González, de 41 años y residente de Aguada.

El sábado, 13 de junio, a eso de las 7:45 p.m. salió de la residencia de su padre, ubicada en el kilómetro 3.0 de la carretera PR-411 interior del barrio Cruces, en Aguada y no lo han vuelto a ver.

Este fue descrito como de tez blanca, 5′8″ de estatura, 130 libras de peso, ojos y cabello de color marrón. Al momento de su desaparición vestía camisa oscura, pantalón corto y tenis color negro.

Si usted tiene información que ayude a localizarlo puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 y al teléfono (787) 891-3800 extensiones 1450 y 1550.