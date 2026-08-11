Una querella por hurto de objetos extraídos de un edificio fue reportada durante la noche de ayer, lunes, en una residencia de alquiler a corto plazo ubicada en la calle Buenos Aires, en Santurce.

De acuerdo con el informe preliminar, el querellante indicó que dejó $1,500 en la habitación y, al regresar, se percató de que alguien se había apropiado del dinero.

El caso será referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.