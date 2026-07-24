Una querella por el hurto de ganado fue reportado en la mañana de hoy por el dueño de la vaquería Montellano ubicada en la carretera PR-743, del barrio Las Vegas en Cayey.

Según le notificó a la Policía, mientras hacía el conteo del ganado se percató que le faltaban seis vacas de la raza Holstein.

A su vez, aclaró que no autorizó a nadie a trasladarlas a ningún lugar, por lo que reportó lo que decidió querellarse.

El perjudicado valoró el ganado en $12,000, según la información obtenida por la agente Velmarie Pérez, adscrita al distrito de Cayey.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.