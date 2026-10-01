La Policía de Puerto Rico investiga el hurto de una pistola que fue reportada como sustraída del interior de un vehículo en el condominio Portal del Este, en Carolina.

Según la querella, una persona logró acceder al interior de un Toyota Echo, modelo 2003, color negro, y se apropió de una pistola Glock G43X, calibre 9 milímetros, junto con un cargador con capacidad para 10 municiones del mismo calibre.

De acuerdo con el informe policiaco, el arma se encontraba dentro de una cartera de color crema y negro, ubicada entre los asientos del automóvil.

Agentes de Servicios Técnicos acudieron al lugar y tomaron 23 fotografías como parte de la investigación.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, que continuará con la pesquisa.