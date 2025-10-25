Un incidente con un helicóptero, en el cual habían cuatro personas, se reportó este sábado durante el simulacro de emergencia que realizaba la empresa Aerostar Airport Holdings en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

La empresa administradora del aeropuerto informó en un comunicado de prensa que los hechos ocurrieron en la pista 10-28 del aeropuerto. Se precisó que el helicóptero era parte de un simulacro de emergencia que se realizaba.

El presidente de Aerostar, Jorge Hernández, explicó que el helicóptero experimentó un desperfecto luego de despegar, lo que le obligó a regresar al aeropuerto.

Informó que los ocupantes de la nave, cuatro en total, se encuentra ilesos.

El aeropuerto activó de inmediato los protocolos de emergencia.