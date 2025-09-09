Las Autoridades buscan dar con el paradero de un joven que desapareció el 20 de junio de 2025, y fue visto por última vez en la urbanización Villa Rosa 2 calle C en Guayama.

Ángel Joel Pérez Novoa, de 19 años, fue reportado desaparecido el 26 de agosto de 2025 por una trabajadora social, quien indica que sostuvo una conversación telefónica con Pérez Novoa el 20 de junio de 2025 y desde esa fecha desconoce su paradero.

El joven mide 6 pies con 2 pulgadas, pesa aproximadamente 150 libras, de ojos marrón, tez blanca y cabello negro. Se desconoce su vestimenta al momento de su desaparición, pero tiene como seña particular un tatuaje de una rosa en la mano derecha.

Si tiene información que ayude a la Policía, puede comunicarse con la línea confidencial de la Policía al (787)343-2020 o al (787)866-2020 ext. 1452 o 1552.