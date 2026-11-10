Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, buscan dar con el paradero de una adolescente que desapareció el 4 de noviembre de 2026 de la Escuela Luis Hernaiz Veronne, en Canóvanas.

Yanieliz Marie Ubiñas Crúz, de 15 años, fue reportada desaparecida por una trabajadora social del Departamento de la Familia. Fue descrita como de tez blanca, 5 pies y 2 pulgadas de estatura, 110 libras de peso, ojos marrones y cabello negro y rubio. Como señas particulares, tiene perforaciones en la nariz y el ombligo, así como un tatuaje con la imagen de una “carita feliz” en el tobillo izquierdo. Al momento de su desaparición, vestía una camisa azul clara y un pantalón negro.

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Según informó la trabajadora social, en horas de la tarde acudió a recoger a la menor a la mencionada institución educativa, pero esta no se encontraba allí. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede comunicarse con los agentes del CIC de Carolina al (787) 257-7500, extensión 1610.

Su llamada será tratada con estricta confidencialidad.