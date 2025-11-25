Tres negocios ubicados en los municipios de Caguas y Cidra, fueron asaltados durante la tarde de ayer, lunes, en menos de una hora presuntamente por el mismo delincuente.

El primer incidente se reportó a las 2:45 p.m. en el negocio “Los Violentos Hot Dogs & More”, ubicados en la tercera sección de la urbanización Turabo Gardens en Caguas.

La comerciante informó que llegó al lugar un vehículo color oscuro y se estacionó. Del interior salió un individuo armado que la despojó de $85 en efectivo.

Posteriormente, a las 3:11 p.m. el asaltante con el rostro cubierto, entró armado al colmado “Pollos Frescos Zoeee”, ubicado en el kilómetro 41.0 de la carretera PR-01 en Caguas, y despojó a un sexagenario de su cartera donde guardaba un arma de fuego marca Smith & Wesson, modelo MP y $25 en efectivo.

El último caso fue reportado a las 3:33 p.m. en el restaurante “Famous Chef of China”, del centro comercial Plaza Cidra, donde irrumpió un hombre armado y despojó a la perjudicada de $878.44, producto de las ventas del día.

En estos incidentes no se reportaron personas heridas.

La pesquisa se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas.