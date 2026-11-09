La jueza Janelise Alemán Martínez, del Tribunal de Carolina, determinó causa para arresto contra Lou Estela Torres, de 52 años, por falsedad ideológica y un cargo menos grave por ofrecer una declaración o alegación falsa sobre delito.

La investigación del agente Roberto Morales, adscrito a la División de Vehículos Hurtados de Carolina, reveló que el 24 de octubre, el imputado reportó a las autoridades el supuesto hurto de su automóvil marca Toyota Corolla del año 2024.

Durante el desarrollo de la pesquisa se derminó que la información era falsa.

Lou Estela Torres, enfrenta cargos por ofrecer una declaración falsa a la Policía y falsedad indeológica. ( Suministrada por la Policía )

El caso fue consultado con el fiscal José Aponte Torres, quien formuló los cargos antes mencionados.

El imputado prestó la fianza de $3,000 y quedó en libertad hasta la vista preliminar.