El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencias y Tecnología de la Cámara de Representantes, presidida por el representante del PPD Ramón Luis Cruz Burgos, afirmó hoy que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) no ha cumplido con el espíritu de la ley que lo creó hace cuatro años.

Entre los deponentes a la vista pública de hoy, jueves, donde se evalúa la posibilidad de derogar la ley que creó al DSP, compareció su secretario, Alexis Torres Ríos, quien a juicio del legislador, no logró demostrar que haya mejorado la ejecución de las agencias con la creación del departamento sombrilla.

“Esta comisión ha recibido el insumo de los gremios de empleados del componente de seguridad y todos han coincidido en que el DSP no ha logrado economías y tampoco ha logrado agilizar las funciones de las distintas agencias que se colocaron bajo esa sombrilla, sino todo lo contrario. En la comparecencia de hoy el secretario (del DSP) Alexis Torres Ríos, no pudo afirmar que se hayan logrado economías, se han movido recursos de las agencias al DSP, pero no pueden demostrar que esto haya servido para agilizar o mejorar la ejecución de las agencias que componen la sombrilla del DSP”, afirmó Cruz Burgos, tras culminar la vista pública.

El legislador, en declaraciones escritas, resumió las ponencias que ha recibido la comisión de parte de los gremios y sindicatos que representan a los empleados del DSP, los cuales plantearon que la centralización de los negociados ha tenido un impacto presupuestario mayor y ha incrementado la burocracia ya que se han creado unas 30 divisiones o departamentos administrativos sobre los negociados.

“...Ellos (los gremios) coinciden en que el DSP: ha representado un gasto mayor, más burocracia, limitó recursos de entidades que eran autosuficientes como el 911, desmotivó la fuerza policíaca, aumentó el tiempo de respuesta, bajó los porcientos de esclarecimientos, permitió pérdida de fondos por inexperiencia, desmanteló áreas en las agencias que funcionaban bien, se diluyeron servicios, falta de mantenimiento a flotas, distribución inadecuada de los presupuestos de las agencias, fracasó en la integración, falta de supervisión, mala ejecución, administración deficiente e inexperta”, puntualizó el representante Cruz Burgos.

Explicó que desde el 2019 está inoperante el comité ejecutivo, que se suponía diseñara, implantara y ajustara los sistemas administrativos del DSP, para dar seguimiento al proceso de unificación de los negociados en la sombrilla.

“Claramente el DSP no ha cumplido con el espíritu de la ley que le da vida...lo que buscamos es que el pueblo pueda contar con un componente de seguridad ágil, efectivo y capaz de cumplir con los deberes y funciones que por ley se le asignan a cada agencia de seguridad”, finalizó Cruz Burgos.

El DSP fue creado mediante la Ley 20 del 10 de abril del 2017, está integrado por los Negociados de la Policía de Puerto Rico, del Cuerpo de Bomberos, de Sistemas de Emergencias 9-1-1, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, de Emergencias Médicas y de Investigaciones Especiales.

En septiembre del 2020, el Negociado de Ciencias Forenses se separó del DSP para mejorar su desempeño que se vio afectado por la burocracia convirtiéndose en el Instituto de Ciencias Forenses.