La Guardia Costera de Estados Unidos y varias agencias de emergencia mantienen este lunes un operativo de búsqueda y rescate luego de que una embarcación improvisada se volcara a unas 10 millas náuticas de la isla de Mona, al oeste de Puerto Rico.

Hasta el momento, 40 personas han sido rescatadas con vida y dos fueron encontradas muertas, informó la Guardia Costera en comunicación escrita.

Las labores de búsqueda continúan debido a que, según los sobrevivientes, unas 60 personas viajaban a bordo de la embarcación.

Una pelea

De acuerdo con los primeros testimonios recopilados por las autoridades, la embarcación se volcó alrededor de las 11:00 p.m. del domingo, después de que se desatara una pelea a bordo.

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Los sobrevivientes indicaron que varias personas resultaron gravemente heridas con un machete durante el enfrentamiento. Ante la situación, algunos pasajeros se lanzaron al agua e intentaron nadar hasta la isla de Mona.

Ninguna de las personas que viajaba en la embarcación llevaba chaleco salvavidas, según el comunicado.

El operativo comenzó después de que la tripulación del Motor Vessel Tripiti notificara aproximadamente al mediodía al Centro de Comando del Sector San Juan que había encontrado a cuatro personas en el agua.

A partir de ese aviso se activó un amplio operativo de búsqueda y rescate que involucra unidades aéreas, marítimas y terrestres de Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana.

La Guardia Costera informó que las labores continuarán para localizar a cualquier otra persona que pudiera encontrarse en el agua o en los alrededores de Mona.

Entre las unidades que participan en el operativo se encuentran:

Sector San Juan de la Guardia Costera.

El guardacostas Joseph Doyle.

Estación Aérea Borinquen.

Estación Aérea de Miami.

Policía de Puerto Rico y su Fuerza de Acción Rápida.

Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Fuerza Aérea de República Dominicana.

Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico.

La Guardia Costera pidió a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar en la búsqueda que se comunique con el Centro de Comando del Sector San Juan al 787-289-2041.