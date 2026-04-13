Un hombre fue rescatado el domingo en el balneario La Monserrate, en Luquillo, en un incidente en el que se utilizó por primera vez en Puerto Rico un dron acuático para salvar a una persona en el mar, informó el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles.

El rescate se realizó utilizando un vehículo marino no tripulado modelo Dolphin 3, una herramienta tecnológica diseñada para apoyar labores de salvamento en el agua.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando el salvavidas Joanel Figueroa se encontraba en su puesto de vigilancia en la Torre Número 2, cerca del área del programa Mar sin Barreras. En ese momento, observó a un hombre, de unos 55 años, que nadaba hacia una boya de delimitación, pero que luego tuvo dificultades para regresar a la orilla.

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Ante la situación, el salvavidas activó el Dolphin 3 y lo dirigió hasta la persona. El bañista logró sujetarse del equipo, que lo remolcó de manera segura hasta la playa sin mayores complicaciones. El hombre recibió asistencia de primeros auxilios en el lugar y posteriormente se retiró por sus propios medios.

“La tecnología está para ayudar a nuestros rescatistas en momentos de emergencia. En el día de ayer, domingo, uno de los salvavidas adscritos al Departamento en el balneario La Monserrate en Luquillo, utilizando la plataforma del Dophin 3, un moderno y avanzado dron acuático, ejecutó el primer salvamento en una playa usando solo un dron. Este es un momento singular en las tareas de rescate en Puerto Rico”, confirmó Quiles en declaraciones escritas.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales adquirió siete unidades del Dolphin 3 Next Gen Remote Controlled Lifebuoy, con un costo de $8,995 por unidad, para una inversión total de $62,965. ( Suministrada )

Así funciona el Dolphin 3

Hace dos semanas, Quiles informó la adquisición de siete unidades del Dolphin 3 Next Gen Remote Controlled Lifebuoy, con un costo de $8,995 por unidad, para una inversión total de $62,965.

Los equipos fueron adquiridos con fondos de la Oficina del Comisionado de Navegación, bajo la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico.

Cada unidad mide 100 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto, y tiene un peso de 16.75 kilogramos. Puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 7 metros por segundo y operar de forma continua por aproximadamente 70 minutos sin necesidad de recarga.

Además, el dispositivo puede operar a una distancia de hasta 800 metros y tiene la capacidad de transportar hasta 1,000 kilogramos de carga o asistir a dos personas al mismo tiempo.

Estos drones acuáticos operan en varios balnearios de la isla, incluyendo el balneario La Monserrate en Luquillo y el balneario Javier Calderón “Cerro Gordo” en Vega Alta, entre otras áreas recreativas.