Miembros del Cuerpo de Vigilantes, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), adscritos a la Unidad Marítima de Piñones, realizaron el lunes varias intervenciones con personas practicando la pesca ilegal en el área de Isla de Cabras.

Las violaciones fueron al Reglamento para la Pesca Número 7949 de noviembre de 2010, así como la Ley 278-1998, mejor conocida como la Ley de Pesquerías de Puerto Rico la cual establece los parámetros de la pesca en la Isla.

“Miembros del Cuerpo de Vigilantes intervinieron con unos ciudadanos que practican la pesca de manera ilegal en la zona de Isla de Cabra, infringiendo en violaciones de reglamento y leyes vigentes, incluyendo el uso de químicos en el agua. Quiero destacar que el uso de cloro u otras sustancias químicas para la pesca es un delito menos grave, procesable en el tribunal”, explicó por escrito el secretario del DRNA, Waldemar Quiles.

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Durante las intervenciones, se sorprendieron pescadores recreativos practicando pesca a pulmón,utilizando arpón y bichero, así como el uso ilegal de sustancias químicas. ( Suministrada )

El titular indicó que cada organismo capturado ilegalmente constituye una violación con multas que comienzan en $100 cada una pudiendo alcanzar hasta un máximo de $5,000, conforme a la reglamentación vigente.

Durante las intervenciones, se sorprendieron pescadores recreativos practicando pesca a pulmón (apnea) utilizando arpón y bichero, así como el uso ilegal de sustancias químicas (cloro), lo cual está estrictamente prohibido por ley.

Las violaciones encontradas fueron para:

Langosta común: Se ocuparon nueve ejemplares por debajo de la medida mínima legal de 3.5 pulgadas de casco. Todas las langostas ocupadas se encontraban “envicheradas” (capturadas con bichero), práctica no permitida.

Carrucho: El límite para pesca recreativa es de tres carruchos por pescador. En el primer caso se identificó un exceso de 30 ejemplares y en el segundo caso, un exceso de cuatro.

Pulpo: Se detectó pesca utilizando cloro (clorox), lo cual constituye un método ilegal.

“El DRNA exhorta a todos los pescadores recreativos a cumplir con las leyes y reglamentos establecidos para la protección de nuestros recursos marinos. El uso de métodos ilegales y la captura de especies fuera de regulación afectan gravemente los ecosistemas y conlleva sanciones severas. Nuestros miembros del Cuerpo de Vigilantes continuarán reforzando la vigilancia en las costas y áreas marinas protegidas de Puerto Rico”, enfatizó Quiles.