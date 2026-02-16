El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó que este pasado fin de semana el Cuerpo de Vigilantes realizó 287 abordajes y expidió $8,650 en boletos por violaciones a leyes y reglamentos de navegación, durante un evento masivo de motoras acuáticas “jet ski” celebrado entre los municipios de Guánica, Lajas y Cabo Rojo.

Según precisó el funcionario a través de declaraciones escritas, desde que el DRNA tuvo conocimiento de la actividad, dio paso al protocolo de vigilancia preventiva.

“Como parte de esos esfuerzos, se abordaron 359 embarcaciones, se realizaron unas 83 intervenciones, se expidieron 46 boletos por violaciones a la Ley 430-2000 (Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico) y 22 multas por infracciones al Reglamento Núm. 6979 (Reglamento para la Inscripción, Navegación y Seguridad Acuática en Puerto Rico)”, detalló Quiles.

Durante las intervenciones, las autoridades detectaron motoras acuáticas que no contaban con el equipo de seguridad requerido, como extintores, luces de bengala y aparatos acústicos de identificación, así como personas sin licencia de navegación vigente.

En el patrullaje preventivo participaron vigilantes destacados en Arecibo, Cabo Rojo, Ceiba, Lajas, Guánica y San Juan.

El DRNA exhortó a ciudadanos y comerciantes a informarse y cumplir con las disposiciones legales para evitar sanciones y contribuir a la seguridad y conservación de las costas y cuerpos de agua.