Cuatro personas que quedaron atrapadas por un golpe de agua en el río donde ubica la cascada La Coca, en la carretera PR-192 en el Bosque Nacional El Yunque, en Río Grande, se encuentran a salvo.

Las unidades de emergencia, entre ellas de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Río Grande se movilizaron al lugar donde los rescataron en buen estado una vez el nivel del agua bajó.

Al presente se desconocen sus identidades, pero se aclaró que no son turistas.