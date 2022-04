Un jinete que se accidentó anoche mientras cabalgaba por el kilómetro 3.4 de la carretera PR-134 en el Sector La 25, en Lares, fue rescatado hoy, lunes, por el personal de Manejo de Emergencias municipal, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

El hombre de 43 años, que no ha sido identificado, cayó por un risco de unos 20 pies de profundidad y fue rescatado a eso de las 11:30 a.m. de hoy, sin embargo, no se indicó qué le ocurrió al caballo.

El herido fue transportado por paramédicos municipales al Centro Médico en Río Piedras. Su condición es de cuidado.

El agente Miguel Guzmán, adscrito al precinto de Lares investigó la querella.