( Suministrada por la Policía )

Un octogenario fue rescatado a salvo anoche tras caer por un risco en el kilómetro 3.5 de la carretera PR-611 en el barrio Sabana Grande, en Utuado, informó la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos fueron reportados a las 8:55 p.m. de ayer, domingo, cuando Andrés Soto Maldonado, de 81 años, caminaba por el sector y cayó por un barranco.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia de Utuado en unión a los agentes de ese precinto, de Obras Públicas Municipal y el Cuerpo de Bomberos, rescataron al peatón.

Soto Maldonado, recibió asistencia médica en el lugar por los paramédicos del Negociado de Emergencias Médicas, pero se negó a ser trasportado a una sala de emergencias.

El agente Jorge Cuevas Piñeiro, estuvo a cargo de la pesquisa.