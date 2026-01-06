La Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan atendió esta tarde un incidente de rescate ocurrido en el área de Ocean Park, en el que un hombre de aproximadamente 30 años fue arrastrado por la corriente, informó el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo. La rápida intervención del personal permitió rescatarlo y brindarle atención inmediata en el lugar.

“Gracias a la preparación y respuesta efectiva de nuestro personal, se logró atender esta situación de manera rápida y segura, priorizando en todo momento la vida y la seguridad de las personas,” expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Según se informó, el hombre fue evaluado por paramédicos municipales, quienes indicaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Posteriormente, fue transportado a una facilidad médica en condición estable.

“Una vez recibimos el aviso, activamos el protocolo de rescate y logramos intervenir de forma rápida y efectiva. La persona fue atendida en el lugar y trasladada a una facilidad médica,” indicó Carlos Acevedo, director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias.

En el lugar también se encontraba personal de la Policía Municipal de San Juan, brindando apoyo durante la intervención.