Personal de varias oficinas de Manejo de Emergencias municipales y estatales se encuentran enfocadas en la mañana de este viernes en la búsqueda de Santiago Reyes Correa, de 86 años, por quien se activó anoche la Alerta Silver tras notificarse de su desaparición.

Según informó el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en su cuenta en la X, los rescatistas se enfocan en buscar en una zona boscosa del barrio Lirio Dorado, en Juncos. La Policía informó anoche que Reyes Correa reside en la zona.

Las zonas de Humacao y Ceiba del NMEAD dan apoyo a la búsqueda de

Santiago Reyes Correa, reportado como desaparecido en el barrio Lirio Dorado en Juncos, por quien se activó Alerta Silver.



La OMME de Juncos trabaja con

Bayamón, San Lorenzo, Gurabo, Humacao y Trujillo Alto. pic.twitter.com/D2bREl6T2v — Manejo de Emergencias (@NMEADpr) September 5, 2025

El octogenario es de tez blanca, cabello canoso, ojos marrones, mide 5’06” y pesa 130 libras aproximadamente. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y camisa tipo t shirt blanca con rayas negras.El hombre tiene una cicatriz en la ceja derecha.

PUBLICIDAD

Relacionadas Buscan hombre de 86 años desaparecido en Juncos

El personal a cargo de la búsqueda es de las zonas de Humacao y Ceiba del NMEAD, así como las oficinas municipales de Juncos, Bayamón, San Lorenzo, Gurabo, Humacao y Trujillo Alto.

Si usted tiene información sobre el paradero de este hombre puede comunicarse al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Alerta Silver fue creada mediante la Ley 132-2009 y está dirigida a la localización de personas mayores con condiciones de Alzheimer u otras demencias.La Policía de Puerto Rico es la agencia responsable de determinar su emisión.