Un doble asesinato ocurrió esta tarde en el residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo.

Según datos preliminares suministrados por la Policía, a las 2:57 p.m. de hoy, miércoles, se recibió una llamada de alerta sobre detonaciones en el complejo de vivienda pública.

Al llegar los patrulleros encontraron a dos cadáveres de hombres y a otro herido de bala que fue transportado a una sala de emergencia.

La División de Homicidios del CIC de Bayamón junto al fiscal de turno investigan la escena.