Residencial de Guaynabo es escenario de un doble asesinato
Además, una persona resultó herida de bala.
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Un doble asesinato ocurrió esta tarde en el residencial Zenón Díaz Valcárcel, en Guaynabo.
Según datos preliminares suministrados por la Policía, a las 2:57 p.m. de hoy, miércoles, se recibió una llamada de alerta sobre detonaciones en el complejo de vivienda pública.
Al llegar los patrulleros encontraron a dos cadáveres de hombres y a otro herido de bala que fue transportado a una sala de emergencia.
La División de Homicidios del CIC de Bayamón junto al fiscal de turno investigan la escena.