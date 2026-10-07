ALBUQUERQUE, N.M. — Un tribunal federal de apelación ha anulado las condenas por secuestro en un caso relacionado con la muerte de un niño de 3 años que desapareció en Georgia en 2017 y cuyo cadáver fue hallado posteriormente en un recinto en condiciones precarias en Nuevo México.

El padre del niño y otros miembros de la familia fueron condenados a cadena perpetua en 2024 después de que el jurado los declarara culpables de lo que los fiscales describieron como un «plan enfermizo del fin de los tiempos».

Un tribunal del Tribunal de Apelación del Décimo Circuito de EE. EE. UU. señaló en una sentencia dictada el martes que no había pruebas de que se hubiera cometido un delito federal de secuestro cuando la familia se llevó al niño, y señaló que ninguna orden judicial ni ley estatal consideraba ilegal que Siraj Ibn Wahhaj se llevara a su hijo.

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El grupo ya residía en Nuevo México cuando un tribunal de menores de Georgia dictó una orden de recogida del niño, tras la solicitud de custodia de emergencia presentada por su madre. La sala de apelación cuestionó las instrucciones al jurado, que daban a entender que la falta de consentimiento de la madre podía constituir el elemento de ilicitud previsto en la ley federal sobre secuestro.

«Este error en las instrucciones no fue inocuo», escribió el tribunal. «Si el tribunal hubiera dado instrucciones correctas sobre la ley, el jurado no habría podido concluir que se había cometido un delito basándose en las pruebas presentadas por la Fiscalía».

El tribunal dictaminó que los familiares no pueden ser juzgados de nuevo por los cargos de secuestro.

La sala de apelación también anuló las condenas derivadas de las acusaciones de que Wahhaj y su cuñado estaban preparando atentados contra el Gobierno. Señaló que a ambos hombres, que se habían defendido a sí mismos durante el juicio, se les había excluido de las reuniones a puerta cerrada con el juez sobre las notas que los miembros del jurado habían enviado durante las deliberaciones.

El tribunal remitió esa parte del caso al juzgado de primera instancia, allanando el camino para que se celebren nuevos juicios contra los acusados si la fiscalía decide seguir adelante con el caso.

«Lo que ocurrió en el complejo de Taos fue espantoso. Estamos revisando el caso y valorando qué medidas adicionales podrían ser adecuadas», escribió el miércoles la Fiscalía Federal del distrito de Nuevo México en un correo electrónico.

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Durante el juicio, que se prolongó tres semanas en 2023, los acusados alegaron que el caso era fruto de una «intromisión excesiva del Gobierno» y que se les había tomado como blanco por ser musulmanes.

Una quinta acusada —Jany Leveille, de nacionalidad haitiana— evitó el juicio al declararse culpable de conspiración para prestar apoyo material a terroristas y de posesión de un arma de fuego mientras se encontraba ilegalmente en Estados Unidos. Fue condenada a 15 años de prisión.

La fiscalía alegó que, siguiendo las instrucciones de Leveille, la familia huyó de Georgia con el niño y acabó en una zona remota del desierto alto, donde realizaron entrenamiento con armas de fuego y entrenamiento táctico para prepararse para llevar a cabo ataques contra el Gobierno. Los fiscales afirmaron que esto estaba relacionado con la creencia de que el niño resucitaría y, a continuación, indicaría a la familia qué instituciones gubernamentales y privadas corruptas debían ser eliminadas.

En un caso complejo que tardó años en llegar a juicio, los miembros del jurado escucharon durante semanas los testimonios de los niños que habían vivido con sus padres en el recinto, de otros familiares, de expertos en armas de fuego, de médicos y de técnicos forenses.

Las autoridades registraron el recinto en 2018 y encontraron a 11 niños en condiciones de vida pésimas. También hallaron 11 armas de fuego y munición que se utilizaban en un campo de tiro improvisado situado en la propiedad, cerca de la frontera con el estado de Colorado.

Los restos mortales del hijo de Wahhaj, Abdul-Ghani Wahhaj, fueron hallados en un túnel subterráneo del recinto. Según los testimonios, el niño falleció apenas unas semanas después de llegar a Nuevo México y su cadáver permaneció allí durante meses, mientras Leveille prometía a los demás que resucitaría.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.