El creador de contenido y motociclista Misael González, conocido como “Rey Charlie”, de 37 años, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares tras varios días sin conocer su paradero, reapareció sano y salvo.

“Estoy bien gente. Resumen. Ayer salí del Yunque hacia Orocovis a hacer senderismo y luego de 2 horas de recorrido me percato que tengo el zipper del bulto donde estaba el celular, llaves y dinero abierto!! Comienzo la búscqueda de vuelta y no es hasta hace aproximadamente 25 min que encontré todo”, escribió González en su cuenta de Instagram.

Según la querella de la Policía, la última comunicación de Rey Charlie con una persona cercana había ocurrido el sábado en horas de la mañana. De acuerdo con el reporte, el motociclista envió un mensaje de voz a un amigo en el que indicaba que se encontraba en la zona de El Yunque.

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El informe también indicaba que las autoridades entrevistaron a la madre de González y esta dijo no saber de él desde hace tres días. Asimismo, los agentes se comunicaron con su expareja, quien informó que obtuvo una orden de protección contra el motociclista el pasado 5 de junio y que, desde entonces, desconocía su paradero.

Ante la incertidumbre sobre su ubicación, familiares, amigos y allegados de la controvertida figura de las redes sociales recurrieron a distintas plataformas digitales para solicitar la colaboración ciudadana. Los mensajes publicados exhortaban a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse al 9-1-1.