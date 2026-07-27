Agentes del distrito de Guaynabo investigaron una querella de hurto de combustible en el Centro de Reciclaje y Vertedero de Guaynabo, radicada en la mañana de hoy, lunes.

Según alegó el querellante, quien es supervisor de dicho centro, los hechos ocurrieron el viernes 24 de julio, a eso de las 9:20 de la noche, cuando dos sospechosos estacionaron una guagua van color blanco en el área de la bomba de diésel y extrajeron 3,000 galones.

Su valor fue estimado en $10,500.

La agente Tayshka González, del distrito policiaco, investigó preliminarmente y refirió el caso al CIC de Bayamón.