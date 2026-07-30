Un robo en la modalidad de “carjacking” se reportó durante la noche de ayer, miércoles, en el kilómetro 34.8 de la carretera PR‑3, marginal del barrio Fortuna, en Luquillo.

Según la información preliminar, a eso de las 10:00 p.m., el perjudicado, de 23 años, se detuvo en el lugar y escuchó que le tocaron el cristal del vehículo alquilado en el que viajaba, descrito como marca Ford Transit, año 2026 y con la tablilla 1254750.

Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de la guagua. El querellante resultó ileso.

La agente Yolanda Santiago Méndez realizó la investigación preliminar y refirió el caso a los agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo.