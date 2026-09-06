Dos sobres con billetes de lotería, valorados en aproximadamente $1,629, fueron robados de una residencia ubicada en la urbanización Jardines de Guamaní, en Guayama, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el querellante, alguien logró acceso al interior de la residencia y se apropió de los dos sobres color gris, que contenían los billetes de lotería y se encontraban sobre la mesa del comedor.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, que continuará con la investigación.