Las autoridades investigan una querella por el hurto de un valioso bonsái en la noche de ayer, jueves, de un restaurante de comida japonesa, ubicado en la calle Cervantes, en Condado.

De acuerdo con el informe preliminar de la Oficina de Prensa de la Policía, la perjudicada indicó que una persona se apropió de un bonsái valorado en $8,000.

La pieza que se encontraba en el interior del negocio era parte de una exhibición del arte del árbol vivo cultivado en tamaño pequeño.

El caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.