Dos hombres se robaron casi 200 cajetillas de cigarrillos esta madrugada en la farmacia Walgreens, ubicada en la carretera PR-167, en Bayamón, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según la querella preliminar, a eso de las 3:30 a.m. entraron dos hombres quienes se apropiaron de 198 cajetillas de cigarrillos marca Newport, que se acostumbran a tener fuera del alcance de la clientela.

Uno de los sospechoso vestía camiseta verde, pantalón corto y gorra y el otro, abrgo gris y pantalón negro.

El valor de la propiedad robada asciende a $2,235.

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.