Roban casi 200 de cajetillas de cigarrillos de farmacia en Bayamón
La pesquisa fue referida al CIC de Bayamón.
PUBLICIDAD
Dos hombres se robaron casi 200 cajetillas de cigarrillos esta madrugada en la farmacia Walgreens, ubicada en la carretera PR-167, en Bayamón, informó la oficina de prensa de la Policía.
Según la querella preliminar, a eso de las 3:30 a.m. entraron dos hombres quienes se apropiaron de 198 cajetillas de cigarrillos marca Newport, que se acostumbran a tener fuera del alcance de la clientela.
Uno de los sospechoso vestía camiseta verde, pantalón corto y gorra y el otro, abrgo gris y pantalón negro.
El valor de la propiedad robada asciende a $2,235.
El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.