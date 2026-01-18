Un monumental robo de prendas fue reportado hoy a las 9:40 de la mañana, en la joyería Wilma, ubicada en el centro comercial Shopping Plaza, en la avenida Sánchez Vilella, en Carolina.

Según informó el querellante, una persona logró acceso al interior del establecimiento, ocasionando daños a varias vitrinas y apropiándose de una cantidad indeterminada de joyas.

El perjudicado valoró la propiedad hurtada y los daños ocasionados en aproximadamente $202,500.00.

El policía municipal Juan Maldonado realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quienes continuarán con la investigación correspondiente.