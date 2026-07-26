El robo de cuatro transmisiones de embarcaciones, valoradas en unos $20,000, fue reportado durante la mañana del sábado en la Marina Puerto del Rey, ubicada en la carretera PR-3, kilómetro 51.4, en Ceiba, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, el querellante informó que alguien se apropió ilegalmente de las cuatro transmisiones de embarcaciones. El valor estimado de la propiedad hurtada asciende a $20,000.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

Agentes adscritos al Distrito de Ceiba investigaron inicialmente la querella de hurto reportada en la marina. El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, que continuará con la pesquisa.