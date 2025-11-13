El establecimiento BWell Cannabis Dispensary localizado en la carretera PR-174 en Bayamón fue escalado esta madrugada, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes del precinto fueran avisados a través del sistema de alarmas de seguridad y al llegar al negocio observaron que le ocasionaron daños a la pared frontal y un cajero automático para entrar.

El querellante notificó que lograron acceso a las cajas registradores a las cuales les ocasionaron daños y se apropiaron de una cantidad no precisada de dinero en efectivo.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.