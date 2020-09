Las autoridades investigan un escalamiento en la tienda Once to Seven Plus localizada en la carretera PR-2, en Arecibo, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

Según la querella, el gerente del establecimiento se percató durante la madrugada de hoy, lunes, que las puertas principales estaban forzadas.

Además, se apropiaron de $2,722 de dos cajas registradoras.

La División de Delitos contra Propiedad continuará con la pesquisa.