Un ciudadano radicó anoche una querella por la apropiación ilegal de un dinero que guardaba en su vehículo que estaba estacionado en la carretera PR-174 cerca de la urbanización Flamboyan Gardens, en Bayamón.

El perjudicado había retirado $6,000 en efectivo de un banco en Dorado y llegó al lugar de los hechos en su camioneta marca Ford F-150 y del año 2020.

Al regresar, se percató que alguien le ocasionó daños a un cristal del vehículo para apropiarse del dinero.

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.