Roban dinero del interior de una guagua en Bayamón
El querellante lo había retirado de un banco en Dorado.
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Un ciudadano radicó anoche una querella por la apropiación ilegal de un dinero que guardaba en su vehículo que estaba estacionado en la carretera PR-174 cerca de la urbanización Flamboyan Gardens, en Bayamón.
El perjudicado había retirado $6,000 en efectivo de un banco en Dorado y llegó al lugar de los hechos en su camioneta marca Ford F-150 y del año 2020.
Al regresar, se percató que alguien le ocasionó daños a un cristal del vehículo para apropiarse del dinero.
El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.