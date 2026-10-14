Un escalamiento reportado a media mañana de este miércoles en una residencia de la urbanización Los Paseos, en Cupey, es investigado por la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, la querellante llegó a la propiedad y se percató de que alguien había roto la manija de la puerta posterior para entrar a la vivienda.

Una vez en el interior, la persona o las personas responsables se apropiaron de dos grupos de llaves, una billetera con $200 en efectivo, dos beepers y otros $2,000 en efectivo.

Además, hurtaron varias prendas de joyería valoradas en aproximadamente $2,000 y una cadena de oro tipo cubana que se encontraba en la mesa de noche de una habitación, cuyo valor supera los $600.

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El valor de la propiedad hurtada asciende a más de $4,800, sin contar el costo de los daños ocasionados a la puerta ni el valor de los artículos cuya tasación no fue precisada.

Personal de la División de Servicios Técnicos acudió a la residencia, donde tomó 19 fotografías y recopiló huellas como parte de la evidencia.

La agente Johanna Otero, adscrita al Precinto de Cupey, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a los agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, quienes continuarán con la pesquisa.