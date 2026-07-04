Propiedad que era guardada en dos guaguas de la empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía eléctrica, LUMA Energy, fue hurtada en la noche de ayer, viernes, del estacionamiento de una instalación de la empresa, localizada en la carretera PR-3, del barrio Cataño, en Humacao.

El informe policiaco precisa que, entre los vehículos impactados por los pillos estuvo una guagua Ford F‑550 Super Duty, color blanco, año 2021, tablilla H91346. De allí “sustrajeron sierras y taladros que estaban guardados en cajones con cerraduras. Se indicó que lograron abrirlos debido a que las llaves eran dejadas dentro del vehículo sin ningún tipo de seguro”.

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Mientras, de la guagua “Chevrolet Silverado Pick‑Up, color blanco, año 2022, tablilla 1111560, se apropiaron de varias barretas, fusibles y aproximadamente 250 pies de cable de cobre, entre otros artículos".

La propiedad hurtada fue valorada en $6,058.

La Policía destacó que el querellante, quien es empleado de LUMA, informó que “dos hombres, captados en cámaras de seguridad, ocasionaron daños a verjas de eslabones para lograr acceso al área donde se encontraban estacionados los vehículos oficiales de la compañía. Una vez en el interior, forzaron los compartimientos de herramientas de dos vehículos oficiales y se apropiaron de diversas herramientas y materiales”.

El agente Luis Miguel Morales García, del Distrito de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Humacao, quienes continuarán con la investigación correspondiente.