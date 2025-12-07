Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan una apropiación ilegal reportada ayer en el Sector El Quinque del Barrio Buen Vista en Bayamón, donde desconocidos se llevaron varios equipos de una ambulancia estacionada en el lugar.

Según información preliminar, el querellante indicó que al llegar al terreno donde tiene varias ambulancias de la compañía Life Line Ambulance, se percató de que alguien había accedido a la cabina de una Mercedes-Benz Sprinter del 2017, que no tenía los seguros puestos, y se apropió ilegalmente de varios equipos.

Entre los objetos sustraídos se encontraba un maletín rojo marca Plano con una cantidad indeterminada de medicamentos controlados y no controlados, valorados en aproximadamente $1,000, así como equipo médico adicional con un valor estimado de $650.

No se informaron arrestos relacionados a este caso. La Policía sigue investigando.