La tienda One to Seven, que está ubica en la carretera PR-3, en Arroyo, fue escalada esta madrugada, informó la oficina de prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Según notificó la gerente del establecimiento esta mañana, alguien forzó la puerta del lado izquierdo del local, logrando acceso al interior, apropiándose de $6,916.38 en efectivo.

El dinero, que es producto de las ventas del negocio, se encontraba en la caja fuerte.

También les ocasionaron daños a todas las puertas del local.

No se ofreció un estimado de los daños.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC)de Guayama.