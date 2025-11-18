Un conductor reportó esta mañana el hurto de dinero del interior de un vehículo que dejó estacionado frente a un negocio en el kilómetro 14.2 de la carretera PR-681, en Barceloneta.

El dueño de la guagua Nissan Frontier color rojo y del año 2022, denunció que alguien rompió el cristal del lado del pasajero y se apropiaron ilegalmente de $8,000 en efectivo.

La pesquisa se refirió a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo.