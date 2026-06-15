Una querella por escalamiento fue reportada esta mañana en una residencia localizada en la urbanización Extensión Forest Hills en Bayamón, informó la oficina de prensa de la Policía.

El perjudicado indicó que a eso de las 8:00 a.m. de hoy, lunes, cuando se dirigió a la marquesina de la casa, observó que la motora marca Fengyuan modelo Tank-200 color azul y con la tablilla 328710 M, fue hurtada.

También hizo constar que la marquesina tenía el portón cerrado, pero sin candado.

El caso será referido a la División de Vehículos Hurtados de Bayamón para continuar con la pesquisa.