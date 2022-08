La Policía investiga dos apropiaciones ilegales de armas de fuego reportadas ayer en el área de San Juan.

El primer incidente fue reportado a eso de las 12:43 p.m. en el estacionamiento de The Outlets at Montehiedra, en Caimito. Según informó Noel Echeverría, dejó en el interior de un vehículo Ford F-150, color gris, una pistola Smith and Wesson, modelo MP, calibre .40, número de serie HPK-5050, y al regresar al mismo se percató de que alguien la había hurtado.

Luego, a la 1:18 p.m., se reportó otra apropiación ilegal en el estacionamiento de Echos, en la avenida Domenech en Hato Rey. Según informó Yomar Camacho, dejó en el interior de un vehículo Honda Passport, año 2022, una pistola Glock 43k, 9 milímetros, número de serie BXBU281, un cargador, 14 municiones, una cartera y $1,200 en efectivo, y al regresar al auto se percató de que alguien se había hurtado la propiedad antes descrita.

En ambos casos, los querellantes poseían licencia de armas.

Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron a cargo de las investigaciones.