Una querella por apropiación ilegal se reportó en un estacionamiento cerca de un negocio ubicado en la avenida Los Dominicos en Toa Baja, donde un hombre huyó con una prenda en oro de 10 kilates.

De acuerdo con la información suministrada por el querellante, durante la tarde de ayer, miércoles, mientras mostraba una pulsera cubana valorada en $16,000, el presunto cliente le solicitó probársela, y acto seguido, salió corriendo del lugar sin pagar.

El agente Juan Sierra, adscrito al Precinto policiaco de Levittown, investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.