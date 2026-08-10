Un ciudadano denunció el robo de dinero en efectivo del interior de su guagua durante la tarde de hoy, lunes, en el kilómetro 1.0 de la carretera PR-545, en Santa Isabel.

La querella se radicó a la 1:18 p.m. de hoy, cuando el conductor denunció que dos hombres, que no puede identificar, lograron acceso a su camioneta Ford F-150, del año 2002 y color blanco.

Del interior se apropiaron de un sobre blanco que contenía $8,100 en efectivo.

Cuando los ladrones vieron al querellante que se acercaba, intentaron atropellarlo con un vehículo color oscuro en el que escaparon.

Esta querella fue referida a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.