Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito policiaco de Naranjito, investigaron un escalamiento reportado esta tarde en el Cementerio Municipal de Naranjito.

De acuerdo a la información preliminar, alegó la querellante, que alguien le ocasionó daños al candado del portón de una capilla, logrando acceso al interior, apropiándose ilegalmente de una estatua de una Virgen del Carmen de tres pies de alto, dos lámparas de pared y varias figuras religiosas.

La propiedad hurtada fue estimada en $ 3,300.00 aproximadamente.

El agente William García, adscrito al distrito policiaco antes mencionado investigó inicialmente, y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, quienes continuarán con la pesquisa.