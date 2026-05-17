Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un robo domiciliario ocurrido en el barrio Coto Laurel de Ponce, donde un individuo enmascarado y armado con un destornillador irrumpió en una residencia mientras se encontraban en el interior un menor de 15 años y una amiga, a quienes intimidó y despojó de más de $42,000 en efectivo y varias prendas.

Según la información preliminar, el incidente fue reportado a las 8:00 de la noche de ayer en la calle Jazmín, cuando el querellante se encontraba fuera de su hogar realizando compras en una tienda cercana. En ese momento, un desconocido vestido de negro y enmascarado llegó hasta la residencia portando un destornillador.

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Dentro de la vivienda se encontraba el hijo del querellante, de 15 años, junto a una amiga, quienes fueron intimidados por el sospechoso. El individuo utilizó fuerza contra ambos y los obligó a colocarse contra una pared, preguntándoles dónde se encontraba el cuarto del propietario de la residencia.

Posteriormente, el agresor logró acceso a una caja fuerte de color negro, de donde se apropió ilegalmente de $42,000 en efectivo. Además, hurtó cinco relojes marca Invicta valorados en $561, una cadena de plata valorada en $50 y un teléfono celular iPhone 10 blanco valorado en $600. La propiedad hurtada fue estimada en aproximadamente $43,211.

El agente Samuel Pérez, adscrito al Precinto Ponce Este, realizó la investigación preliminar del caso y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continuarán con la pesquisa correspondiente