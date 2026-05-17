Un accidente que dejó un hombre muerto y otro con heridas de gravedad se reportó está madrugada en la carretera PR-735, en Cayey.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente a eso de las 4:28 a.m. Al llegar los agentes a la escena, encontraron un vehículo Kia Forte de color gris, del año 2019, que había impactado un vagón.

El conductor, que al momento no ha sido identificado, falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas.

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Otro hombre que también viajaba en el vehículo resultó con lesiones de gravedad y fue transportado a un centro hospitalario en condición de cuidado.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Caguas está a cargo de la investigación en unión al fiscal de turno.