La Policía de Puerto Rico investiga dos apropiaciones ilegales de dinero reportadas en horas de la mañana del sábado en los municipios de Dorado y Bayamón, en las que desconocidos rompieron cristales de vehículos para cometer los robos.

El primer caso se reportó a las 10:45 de la mañana en el estacionamiento del hospital Doctor Center en Dorado. Según alegó el perjudicado, alguien le ocasionó daños al cristal de su guagua Mitsubishi Outlander, logrando acceso al interior del vehículo.

Desde el interior, el individuo se apropió de un sobre que contenía $4,093 en efectivo, el cual se encontraba en la gaveta de la guagua.

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El segundo incidente ocurrió a las 11:40 de la mañana en el estacionamiento de Master Donuts, ubicado en la carretera 167 en Bayamón. El querellante indicó que, luego de retirar $4,980 de una sucursal bancaria, llegó al lugar y dejó el dinero en su Toyota Corolla. Al regresar, se percató de que le habían dañado el cristal y se habían apropiado del efectivo.

Ambos casos fueron investigados preliminarmente y referidos a las divisiones de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y Vega Baja, quienes asignarán personal para continuar con las pesquisas.