Policías municipales de San Juan investigaron una querella por escalamiento al negocio El Paraíso de las Frituras, localizado en la calle Dos Hermanos, en Santurce.

Según informó la querellante, esta mañana se percató que alguien obtuvo acceso a su local rompiendo una pared de madera que colinda con una vivienda abandonada.

De acuerdo con la perjudicada, se apropiaron de $300 en efectivo, varias botellas de licor y un radio.

El valor de la propiedad fue estimada en más de $600.

El policía municipal Elymarcos Correa refirió el caso al personal del CIC de San Juan.